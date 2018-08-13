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Вертолет, который позволит эвакуировать группу туристов из Кемеровской области, терпящих бедствие в Горном Алтае, прибыл в столицу республики.

"Вертолет красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России прибыл в аэропорт Горно-Алтайска, где группа спасателей из пяти человек находится в готовности к вылету к массиву горы Белуха, где группа туристов из Кемеровской области терпит бедствие и нуждается в эвакуации", — сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Напомним, что группа туристов в составе четырех человек находится на высоте 4100 метров над уровнем моря.

Гости из Кузбасса не могут самостоятельно спуститься, поскольку сильный ветер, обрушившийся на место их стоянки, унес часть снаряжения.

"Сегодня, как только позволит погода, туристы будут эвакуированы", — заявили в МЧС.