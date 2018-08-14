Фото: Виталия Уланов, "Алтайский спорт"

Юбилейная, сороковая Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края прошла в Завьялово с 9 по 12 августа 2018 года. Район края, который уже много лет привлекает гостей со всей России своими озерами, лечебной грязью, приложил много усилий, чтобы обеспечить комфортные условия для соревнований, размещения и питания участников. Результат не заставил себя ждать: сейчас многие называют только что прошедшую Олимпиаду в Завьялово одной из лучших в истории Алтайского края.

"На Алтае особая атмосфера"

Это только дилетантам кажется, что проведение сельской Олимпиады — дело простое. На самом деле это сложный механизм, который не должен давать сбой. Необходимо накормить, разместить, организовать соревнования для тысяч приезжих спортсменов.

Не секрет, что в последние годы большинство районов края просто не могли позволить себе принимать сельскую Олимпиаду. Удовольствие для бюджета района недешевое. Поэтому турнир перестал кочевать из разных мест на карте Алтайского края и дважды за три года "прописался" в Поспелихинском районе.

Из-за наплыва туристов на знаменитые соленые озера этим летом Олимпиаду перенесли на целый месяц — с июля на середину августа. Иначе спортсменов просто негде было бы разместить.

С другой стороны, дополнительное время позволило району создать идеальные условия для турнира: специально отремонтированы дороги, а центр села выглядел совершенно праздничным.

В финальных стартах юбилейной, 40-й Олимпиады приняло участие около 1,3 тысячи человек из 52 районов края. Сотни болельщиков собрались на спортивных площадках райцентра и центральном стадионе "Юность". Некоторые, судя по всему, приехали прямо с соленых озер. Многие болельщики специально приезжали в Завьялово на соревнования из других регионов.

Так, например, Сергей приезжает отдыхать в Завьялово вместе с супругой из Новосибирска уже много лет. В этом году они целенаправленно приехали на сельскую Олимпиаду, чтобы не только полежать под солнцем, но и поболеть за спортсменов Тальменки — родного села его жены Ольги. Сам Сергей увлекается спортом с пяти лет, когда мама отдала его в баскетбольную секцию. В Алтайском крае, по его словам, какая-то особая атмосфера.

"Насколько я знаю, таких сельских Олимпиад практически больше нигде нет в Сибири. В этом уникальность вашего края. Могу отметить высокий уровень соревнований по баскетболу и волейболу. Видно, что некоторые игроки занимаются этими видами спорта профессионально", — рассказал Сергей. На церемонии открытия Олимпиады участников и гостей спортивного праздника приветствовали первые лица края.

Дело недешевое

Глава Завьяловского района Николай Губерт, в свою очередь, поблагодарил руководство края за помощь в организации соревнований и выделенные средства. По словам Николая Губерта, наследием Олимпиады станут новые спортивные объекты в селе, которые будут пользоваться популярностью у местных жителей.

Отметим, что в этом году в крае возобновили традицию выдавать грант районам в размере 2,9 миллиона рублей на проведение зимних и сельских Олимпиад. Эти средства предполагается тратить на развитие и строительство спортивной инфраструктуры сел.

В программу 40-й Олимпиады, как и в прошлые годы, вошли состязания по 11 видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, лёгкая атлетика, городошный спорт, самбо, настольный теннис, полиатлон, гиревой спорт, соревнования спортивных семей.

Традиционно за победу боролись спортсмены районов с богатым спортивным наследием. Особых сюрпризов по итогам турнира не случилось: первое общекомандное место по итогам спортивных состязаний завоевали спортсмены Благовещенского района (3540 очков), которые неоднократно были на вершине прошлых Олимпиад в разные годы. Второй стала команда Поспелихинского района (2517), замкнули тройку лучших олимпийцы из Павловского района (2439).

Среди районов с населением менее 20 тысяч человек, зачет среди которых впервые подводился отдельно, первенствовали хозяева Олимпиады – команда Завьяловского района (1986 очков). Второй финишировала сборная Родинского района (1774), на третьем месте оказались представители Немецкого района (1388).

В волейбольном турнире у мужчин всех снова ждал классический финал с двумя лучшими сельскими командами края — Тальменкой и Ребрихой. Из-за дождя игра была перенесена с открытой площадки в зал, где волейболисты Тальменки не оставили шанса соперникам — 3-0. В мужском баскетбольном турнире на первое место пьедестала почета взошла сборная Бийского района.

Главным украшением соревнований стал финальный матч футбольного чемпионата. На поле стадиона "Юность" сошлись команды Завьяловского и Шипуновского районов. Финал получился не менее эмоциональным, чем игры прошедшего чемпионата мира. Гости отличились в самом начале встречи: на 9-й минуте голом отметился игрок сборной села Шипуново Александр Исаков. Хозяева сравняли счет на радость местным болельщикам только под занавес встречи. Денис Ремпель на 87-й минуте своим ударом перевел игру в серию пенальти. Несмотря на поддержку трибун, шипуновцы оказались увереннее в послематчевой лотерее и выиграли со счетом 6-5. В матче за третье место сильнее оказался Мамонтовский район.

Болели от души

Болельщики поддерживали игроков очень эмоционально. И это не удивительно — здесь выступали свои, и потому никто не жалел отбитых ладошек и сорванных голосов.

Но и спортсмены изо всех сил старались радовать своих болельщиков и показывали результаты не хуже, чем на всероссийских соревнованиях.

Так, чемпионка Олимпиады в беге на 100 метров Олеся Киселева из Поспелихинского района призналась, что ей было страшно выступать в Завьялово, хотя до этого на первенстве России среди юниоров заняла второе место: "Если честно, было очень страшно. Почти месяц без нормальных тренировок. В основном были только кроссы, и мне было очень страшно за скорость".

Победитель мужского финального забега на 100 метров Андрей Срыбных из Шипуновского района также получил от Олимпиады только отличные впечатления: "Впечатления самые положительные. Сезон выдался длинный, много соревнований. И эта Олимпиада — отличное мероприятие. Соперники все были хорошего уровня. Хотя главным соперником я все же был сам у себя". Отметим, Андрей уже в третий раз стал чемпионом сельской Олимпиады в Алтайском крае.

Добавим, следующая, 41-я летняя Олимпиада сельских спортсменов в Алтайском крае в 2019 году пройдет в Кулунде.