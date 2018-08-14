Сразу четыре уголовных дела, и это только то, что известно СМИ, расследуется в Алтайском крае по статьям "Экстремизм" и "Оскорбление чувств верующих". Виновны или нет, будет решать суд, но общество воспринимает ситуацию крайне негативно: мол, опять закручивают гайки. А как это воспринимают подростки и молодые люди, которые сегодня оказались под прицелом правосудия? Как понять, что репост картинки или комментарий к чужой публикации может обернуться уголовным делом? Об этом на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле в понедельник, 13 августа, рассказал директор некоммерческой организации "Систематика" Вячеслав Криковцов.

Корреспондент: Вячеслав, большая часть материалов, по которым сейчас идут суды, – это мемы. Что, настолько активно их распространяют, если появилась необходимость это так жестко пресекать?

Вячеслав Криковцов: Мемы (медиавирус) в интернете — это идея, образ или любой другой объект нематериального мира, который передаётся от человека к человеку. И это контркультурное явление. Психологи говорят, что вполне нормально, когда подростки, молодежь выступают против основной, принятой в обществе культуры поведения. Есть даже такая энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур — Лукоморье. Там рассказывается, откуда взялось "превед медвед", "а поцчему Ви спrашиваете?", "десу десу десу десу", "двачую" и "британские ученые доказали".

Концепцию мемов разработал британский учёный Ричард Докинз в 1976 году. Но мемы существуют с тех самых пор, как сформировалось человеческое общество.

Еще лет 20 назад такие мемы передавались анонимно. Точнее, распространяли их так называемые анонимусы — неизвестные. И делали они это на анонимных бордах — сайтах, где можно было без регистрации писать всё что угодно. 2000-2009 годы были самыми смелыми: любой анонимус мог высказывать самые сокровенные и смелые мысли, не боясь последствий и преследований со стороны обиженных, униженных и оскорблённых им конкретных личностей.

С того времени многое изменилось, люди стали регистрироваться в соцсетях открыто, под своими именами, культура анонимности сошла на нет. Но сейчас, я думаю, это может вернуться.

Корр.: То есть для подростков эти мемасики — всего лишь субкультура?

В.К.: Да, они не воспринимают это как нарушение, как действие, которое может кого-то обидеть. Это самовыражение. Многие и сейчас не понимают, почему молодых людей судят за, казалось бы, безобидные картинки. Есть даже такой мем "Я — человек простой: вижу мем — ставлю лайк". То есть они чаще всего даже не понимают смысл, заложенный в картинке.

Да, безусловно, в интернете много и тех, кто действительно осознанно размещает высказывания, картинки экстремистского содержания, призывы к унижению некоторых национальностей, материалы антирелигиозного содержания.

Но если это действительно были просто мемасики, то потенциальное наказание вызывает вопросы. По статье 282 возможно наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Статья-то очень серьезная. Уже неоднократно против нее высказывались. Лидер ЛДПР, например, Владимир Жириновский, тоже, кстати, очень острый на язык, предлагал отменить 282-ю статью, потому что под нее можно подвести любое острое высказывание. Да те же анекдоты про чукчу.

Корр.: Какой материал, по вашему мнению, сегодня опасно размещать в соцсетях? Что именно может сделать его экстремистским?

В.К.: Да все, что технически подпадает под действие закона:

Призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушение целостности страны;

публичное оправдание терроризма;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

оскорбление, пропаганда исключительности или неполноценности человека по расовому, национальному, религиозному признаку;

пропаганда и демонстрирование нацистской атрибутики, символики.

Я рекомендую сторониться спорных религиозных материалов, тех, которые так или иначе указывают на доминирование одной расы. Да любого материала, который может задеть или оскорбить другого человека или группу людей. Даже шуточного.

Корр.: У Марии Мотузной картинки были сохранены еще в 2015 году. Есть ли смысл сейчас всем удалять картинки или комментарии, которые были размещены когда-то в прошлом?

В.К.: Да, в этом есть смысл — информация не будет распространяться дальше. Это не увидят дети и подростки, которые также могут сделать репост. Но это не поможет, если кто-то уже сделал скрин вашей страницы с этим материалом. И важно понимать: абсолютной анонимности в Сети достичь почти невозможно. Все наши данные записываются. Напомню, что недавно вступил в силу "закон Яровой", который обязывает всех операторов и провайдеров хранить все данные пользователей. Использование средств защиты типа "Tor" тоже не позволит полностью скрыть данные пользователя. То есть навсегда это не удалить. Помните об этом, размещая материалы, оставляя комментарии в интернете.

"Одноклассники" и "ВКонтакте" принадлежат Mail.Ru Group, компании, которая работает в правовом поле России. И они обязаны предоставлять следствию данные своих пользователей.

В то же время во всех соцсетях материалы можно отметить не только как спам, но и как оскорбительные. Отмечайте, за это никого не посадят, но опасные материалы будут недоступны. Тут и сама социальная сеть должна разработать алгоритм автоматического удаления таких материалов.