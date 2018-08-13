Барнаульский ресторан быстрого питания BUFFALO в сентябре презентует новый бургер, который будет полностью сделан из местных продуктов. Его обещают назвать в честь нового губернатора Алтайского края, который будет избран 9 сентября.
Новинка появится в меню заведения. В ресторане сейчас разрабатывают варианты названия будущего блюда. Среди вариантов — "Семеновский" или "Либеральный", если победит Владимир Семенов. "Справедливый" в случае успеха Людмилы Сусловой. При условии, если Виктор Томенко возглавит Алтайский край, то бургер будет называться VIKTOR PETROVICH.
"Выборы губернатора Алтайского края – историческое событие в жизни нашего региона. И мы, учитывая этот факт и следуя мировому тренду в общепите, решили оставить в истории имя нового руководителя в названии нашего лучшего блюда. Буду рад, если новый губернатор станет гостем BUFFALO и одним из первых оценит вкус нового блюда. К слову, для приготовления этого бургера повара будут использовать только алтайские продукты: муку высшего сорта для выпечки булочек, куриные грудки для котлет, тепличные томаты и зелень, алтайский сыр. Изюминкой станет уникальный деревенский соус, приготовленный с добавлением яиц местных птицефабрик. Сытная порция будет весить около 300 граммов", — рассказал директор по развитию ресторана быстрого питания BUFFALO Евгений Ноздрачев.
Отметим, что во всем мире существует признанная практика называть блюда именами президентов и лидеров государств. Так, в лучших традициях фастфуда уже существует бургер имени Барака Обамы, суп в честь Мао Цзэдуна и десерт Дональда Трампа.
Комментарии
Хоть что-то новое и необычное придумали)
Очень интересная идея, обязательно после выборов схожу и попробую его
Название VIKTOR PETROVICH звучит очень оригинально и интересно
почему название предполагает имя только только одного кандидата?
А бутерброд из непропечёного хлеба с сырным продуктом я бы назвал KARLINN
Да , очень оригинально , теперь сказать "дай ко я сожру VIKTOR PETROVICH", может сказать каждый, не только VLADIMIR VLADIMIROVICH
Зря смеетесь, потом плакать будете, как от путина!
Ам! и нет петровича!
"Офшор", оригинальное название
Съешь PETROVICHA - прочисть организм.