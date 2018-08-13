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Проведение песенного конкурса "Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за неопределенности властей по вопросу его финансирования. Если Тель-Авив в течение суток не переведет 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу (EBU) в качестве залога, то страна не сможет провести мероприятие, передают "Известия".

Об этом глава совета госкорпорации телерадиовещания "Кан" Гиль Омер сообщил в письме к премьер-министру Биньямину Нетаньяху. По условиям EBU, нужная сумма должна быть перечислена до 14 августа.

В послании бизнесмен отмечает, что глава минфина обещал вынести вопрос об инвестировании в конкурс "Евровидение-2019" на обсуждение правительства. При этом руководитель ведомства дал понять, что бюджетом такие расходы не предусмотрены. Сама корпорация боится вкладывать деньги, поскольку при форс-мажоре залог, согласно условиям контракта, остается у EBU.

Общий бюджет для песенного конкурса, который госкорпорация телерадиовещания представила правительству, составляет 157 миллионов шекелей (порядка 45 миллионов долларов). В министерстве финансов произвели свои подсчеты и заявили, что разница между планируемыми доходами и реальными расходами очень велика.