Алтайский край — лидер среди регионов по количеству пациентов с ожирением. В прошлом году этот диагноз получили 5,4% жителей края. При этом врачи говорят, что на деле пациентов с таким заболеванием больше. В чем причина столь печальной статистики, кто виноват, что делать, а также как среди множества трендов в сфере ЗОЖ выбрать те, которые не навредят здоровью, в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказала главный внештатный эндокринолог Барнаула Оксана Заплавнова.

- Оксана Дмитриевна, 5,4% жителей края получили диагноз "ожирение" в 2017 году, в чем причина такой статистики?

- К статистике надо относиться с пониманием. И надо анализировать: какие люди попали в статистику, как она формируется и почему Алтайский край прогремел на всю Россию.

Если провести анализ и сравнить количество больных диабетом второго типа, который развивается на фоне ожирения (это болезнь, которую мы заработали себе сами), по официальной статистике, опубликованной в регистре эндокринологического национального центра, Алтайский край не самый большой по распространенности сахарного диабета второго типа. Есть регионы, где пациентов с этой болезнью больше, но при этом людей с ожирением там меньше.

Почему так получилось? Потому что мы достаточно хорошо регистрируем не только сахарный диабет, но и ожирение. К тому же было проведено исследование по всей России. Ловили людей на улицах, а не только в поликлинике, и получилось, что среди тех, кого ловили на улице, выявился сахарный диабет у 5,4%.

Опять же надо понимать, что сюда попала только определенная группа населения. Если все проанализировать, то у нас недооценен сахарный диабет примерно вдвое и ожирение примерно во столько же.

- Людей с избыточной массой тела становится все больше не только в нашем регионе. Ожирение — это, как говорят врачи, мировая эпидемия.

- Если посмотреть начало ХХ века, как тогда жили, то люди очень много двигались. Не было стиральных машин, не было автомобилей, которые сегодня от порога до порога возят, не было пультов и так далее. За последние лет 50 образ жизни кардинально поменялся, а генетика та же самая. Из всех стран мира первой пострадала Америка. Когда они осознали проблему и решили, что надо что-то делать, стали создаваться диетические теории. Сначала была теория ограничения жиров, что надо убрать максимально жир, и они перешли на маргарин, что оказалось страшной ошибкой диетологов. И последние 20 лет на моей памяти принципы менялись раза четыре. Но люди только продолжали набирать вес.

- Это уже трагедия национального масштаба.

- Это трагедия. Во многих странах приняты государственные программы, декларации по профилактике неинфекционных эпидемий. Это ожирение и сахарный диабет второго типа. Государство законодательно издает постановления, законы, по которым производители здоровых продуктов получают определенные налоговые преференции. Жители Дании, которые добираются на работу на велосипеде, тоже имеют поощрения. Государство стимулирует человека, делает выгодной заботу о здоровье. А ожирение провоцирует серьезные заболевания. Это в том числе и онкология, болезни суставов, сердечно-сосудистой системы, бесплодие, ЖКТ.

- В магазинах на прилавках рядом с обычной минеральной водой стоит газировка. Огромный выбор полуфабрикатов. Многие из-за экономии времени покупают пельмени, а не кусок говядины. Да и давайте честно: полуфабрикаты стоят гораздо дешевле, чем кусок хорошего мяса.

- А еще у нас мало кто читает этикетки, где указан состав продуктов. Да и на этикетках очень мелкий шрифт, порой сложно разобрать, что написано. Какие там консерванты, какие там химические вещества и так далее.

- Но правильно питаться, покупать полезные и хорошие, качественные, допустим, фермерские продукты — это очень дорого.

- Не факт, что и фермерские продукты окажутся надлежащего качества. Но цена будет выше, чем в магазине. Я считаю, что человек не должен задумываться, здоровый этот продукт или нет, когда приходит в магазин. Об этом должно задумываться государство. И государство должно создавать условия тем производителям, которые поставляют качественные, полезные продукты, чтобы производить некачественные продукты было невыгодно.

- Но при этом врачи рекомендуют употреблять в пищу авокадо, орехи, оливковое масло и так далее. Очень небюджетный набор продуктов.

- У нас у всех разная генетика. Например, для этнического народа Севера, который всю жизнь питался олениной и рыбой, не думаю, что будет полезно авокадо. На самом деле диетика — это очень интересно. Все прекрасно знают, что самая полезная диета — средиземноморская. Она предотвращает развитие инфарктов, инсультов.

Но в Дании было проведено одно очень интересное исследование. Там нет возможности употреблять такое количество свежих овощей. И один датский ресторан решил собрать аутентичную пищу. Они собирали то, что растет только в Дании, и готовили из этого пищу. Получилось, что эффект датской диеты оказался такой же, как и средиземноморской. Но это должны быть обязательно свежие продукты, обязательно качественные, обязательно без консервантов и пищевых добавок.

- Генетика может быть причиной ожирения?

- Она будет причиной ожирения. В таком изобилии продуктов человечество живет менее чем сто лет. До этого в истории были и неурожаи, люди вымирали деревнями от голода. И генетически большинство организмов за редким исключением запрограммировано на накопление жира. Сейчас большая доступность пищи. Раньше еду надо было добывать – пойти за мамонтом, догнать мамонта, убить, принести, разделать и так далее. А потом его съесть и побежать за новым. Жир набирали, но и тратили.

Люди перестали тратить, а стали только копить. Человек должен двигаться, правильно питаться, отдыхать. Потому что недосып и стресс тоже вызывают накопление жира.

- Но списывать ожирение и лишний вес на генетику, мне кажется, очень некорректно.

- Я совершенно согласна с этим. Еще должна честно признаться, что ожирение — мое самое нелюбимое заболевание, которое в большинстве случаев наступает по вине человека, за исключением редких эндокринных патологий (0,1% от всего ожирения)…. Самое главное, чтобы у человека была мотивация. Ему эндокринолог не нужен. Ему нужен психолог, диетолог, тренер, вдохновитель.

На моей памяти было достаточное количество случаев, когда ко мне приходит человек и начинает жаловаться, что он и так ничего не ест, а похудеть не может. Через некоторое время этот же человек встречает вторую половину, влюбляется и худеет за три месяца на десять килограммов. Потому что у него есть мотивация. И если есть цель, то человек начинает работать над собой. Если он не понимает, зачем ему это нужно, то никто не поможет.

- Почему никто не ставит перед собой цель быть здоровым? Что мы должны сделать, чтобы перестать быть лидерами среди регионов по количеству пациентов с ожирением?

- В здоровом образе жизни медицина занимает очень небольшую долю, это процентов десять. Все остальное — это социальные программы. Они есть. И государство должно заботиться о том, чтобы фитнес-залы не стоили так дорого, чтобы в магазинах были качественные продукты, либо государство делало налоговый вычет тем, кто занимается спортом.

Но люди снимают с себя ответственность за свое качество жизни. Люди должны понимать, что быть здоровым — выгодно. И если бы люди это понимали и все это поддерживалось бы государством, то эффект был бы больше. Но человек слаб.

- Сегодня очень много трендов. Например, раньше говорили, что жирная пища — это зло. Сегодня, наоборот, рекомендуют есть больше жирных продуктов. Например, реабилитировали сливочное масло. Кому верить: научным открытиям или рекомендациям ВОЗ?

- Верить надо себе. Истина посередине. Существуют безжировые диеты, и они эффективны. Они снижают массу тела. Существует диета Аткинса, высокобелковая диета. И на ней люди худеют. Но сравнительный анализ диет не показал преимущества какой-либо. Есть преимущество приверженности к диете. То есть, если человек соблюдает какие-либо ограничения, то он будет худеть.

- А если говорить не о похудении, а о здоровье. Что полезнее: есть меньше жиров или увеличить их в своем рационе?

- Если говорить про доказанную эффективность, то это две диеты, о которых мы говорили: средиземноморская и датская аутентичная диета натуральная. Это сбалансированная версия. Классическая модель. Это 50–60% овощей и фруктов, мясо (поменьше красного), ну и французы предпочитают бокал красного вина, не больше, в день.

- Еще один тренд — это ферментированные продукты. Красное вино, квашеная капуста, кефир и так далее. Доказана ли их эффективность?

- Чтобы доказать эффективность, надо взять две группы людей. Одних посадить на эту диету, других — на традиционное питание и отслеживать, как они будут умирать и от каких болезней. Технически это невозможно. Поэтому теоретически рассуждать об этом… Посмотрите на долгожителей: чем они питаются.

- А они питаются по-разному.

- Совершенно верно. Но я думаю, что первый секрет — это умеренность. Второе — свежая и натуральная пища плюс хорошая физическая нагрузка. Было проведено очень интересное исследование, когда сравнивали людей с избыточной массой тела, которые много двигаются, и людей с нормальной массой тела, которые двигаются мало. Так вот, в результате сердечно-сосудистая система лучше у людей с избыточной массой, но которые много двигаются.

- То есть формула простая: расходуй больше, чем потребляешь, питайся правильно и занимайся спортом.

- И плюс положительные эмоции. И не забывайте: большинство долгожителей живут на морских побережьях. Или в горах.

- Оксана Дмитриевна, а взрослым людям можно употреблять лактозу?

- Я думаю, что это тоже индивидуально. Ну, молочные продукты придуманы природой для выкармливания детей. Детям они нужны однозначно. Взрослым надо смотреть. Потому что у взрослых ферменты могут перестать работать. Чтобы кости были крепкими, человек должен получать из пищи кальций. Это творог, сыр, кунжут, миндаль. И опять мы пришли к тому, что надо питаться хорошими, свежими и качественными продуктами.