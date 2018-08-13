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Роспотребнадзор в первом полугодии 2018 года выявил и забраковал порядка 150 тонн мяса и мясной продукции, которые не соответствовали обязательным требованиям качества. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

В тексте говорится, что за первые шесть месяцев было исследовано около 100 тысяч проб мясной продукции на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Итоги тестов показали, что доля мяса и мясных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, в последние годы не превышает 1%.

Доля мяса, которое не соответствует требованиям по содержанию антибиотиков, в последние 5 лет остается на низком уровне: в I полугодии текущего года этот показатель составил 0,3% (в минувшем году — 0,2%). По микробиологическим показателям, в том числе по содержанию бактерий групп кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, не соответствует гигиеническим нормативам 3% проб (против 4% в 2017-м).

Согласно данным ведомства, по физико-химическим показателям не соответствовали нормам 2% проб мяса и мясной продукции (в 2017 году - 2,4%).

Специалисты рекомендуют потребителям в случае возникновения сомнений в качестве и безопасности приобретаемой мясной продукции обращаться в управления Роспотребнадзора.

Агентство отмечает, что за аналогичный период прошлого года специалисты ведомства забраковали 22,8 тонны мясной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям.