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Роспотребнадзор в первом полугодии 2018 года выявил и забраковал порядка 150 тонн мяса и мясной продукции, которые не соответствовали обязательным требованиям качества. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.
В тексте говорится, что за первые шесть месяцев было исследовано около 100 тысяч проб мясной продукции на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Итоги тестов показали, что доля мяса и мясных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, в последние годы не превышает 1%.
Доля мяса, которое не соответствует требованиям по содержанию антибиотиков, в последние 5 лет остается на низком уровне: в I полугодии текущего года этот показатель составил 0,3% (в минувшем году — 0,2%). По микробиологическим показателям, в том числе по содержанию бактерий групп кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, не соответствует гигиеническим нормативам 3% проб (против 4% в 2017-м).
Согласно данным ведомства, по физико-химическим показателям не соответствовали нормам 2% проб мяса и мясной продукции (в 2017 году - 2,4%).
Специалисты рекомендуют потребителям в случае возникновения сомнений в качестве и безопасности приобретаемой мясной продукции обращаться в управления Роспотребнадзора.
Агентство отмечает, что за аналогичный период прошлого года специалисты ведомства забраковали 22,8 тонны мясной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям.
Комментарии
Ar tām meitenēm kaut kas tur bija. Meitenes vedis uz Vāciju seksa jautājumā. Viena daļa zināja, ka brauc seksa jautājumā, otra daļa - nezināja. Es būtībā nezināju, ka viņš vervē tās meitenes. Dainis man teica, ka meitenes prasījušas, lai aizved piepelnīties. Bija gan sievietes, gan vēl meitenes. It kā viena otra pilngadīga neesot bijusi, bet augums bija atbilstošs, kāds ir pilngadīgām meitenēm. Vietējās meitenes tās nebija. No citurienes, no pilsētas,” par dēla Daiņa iespējamo jau kārtējo noziegumu stāsta māte Vizma.
Lūgta komentēt iespējamo jauniešu nonāvēšanu un mājas nodedzināšanu, tādējādi cenšoties iegūt apdrošināšanas atlīdzību, ko aizvien izmeklē Valsts policija, Daiņa māte noraida šos dēlam inkriminētos noziegumus. Tomēr, ja tiesa atzīs viņu par vainīgu arī šajās lietās, māte saka, ka, ”bez šaubām, tajā jautājumā es viņu, kā saka, neatbalstīšu, ka pats savu dēlu nogalināja.” Tomēr māte piebilst, ka uzspridzināt dzīvesbiedri 90. gados dēlu esot pamudinājis viņa tēvs, Vizmas vīrs, kurš esot bijis ”briesmīgs cilvēks”.
Еще бы кто овощи проверял. Больше половины китайские хоть и пишут "Россия".