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В Барнауле открылся новый мотосалон

, ИА "Амител"
Огромный ассортимент мототехники и подарки от STELS и VIANOR - на праздничном открытии 17 августа

Мотосалон бренда STELS - известного российского производителя мототехники — начал работу в Барнауле. Официальным дилером компании стала сеть шинных центров VIANOR, которая приглашает любителей активности и экстрима уже сегодня прийти и оценить богатый выбор представленных моделей.

В салоне на Павловском тракте, 52 в наличии более 20 мотоциклов, квадроциклов и снегоходов, созданных с учетом особенностей эксплуатации в российских условиях. Кроме того, здесь находится сертифицированный сервисный центр, а также можно приобрести экипировку, аксессуары и запасные части для мототехники.

17 августа с 14:00 до 17:00 — праздничное открытие мотосалона с развлекательной программой и розыгрышем призов. Чтобы принять участие в розыгрыше, опубликуйте в соцсетях пост с хештегом #стелсвианор либо сделайте репост любой записи в инстаграме официального дилера.
 

Сеть шинных центров VIANOR -
официальный дилер STELS в Барнауле
г. Барнаул, Павловский тракт, 52
Телефон: +7 (3852) 53–85–88
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 22:00
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.08.2018 12:43
- гость -

какое громкое название...))))) а где продукция мировых лидеров мотостроения?

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