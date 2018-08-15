Мотосалон бренда STELS - известного российского производителя мототехники — начал работу в Барнауле. Официальным дилером компании стала сеть шинных центров VIANOR, которая приглашает любителей активности и экстрима уже сегодня прийти и оценить богатый выбор представленных моделей.

В салоне на Павловском тракте, 52 в наличии более 20 мотоциклов, квадроциклов и снегоходов, созданных с учетом особенностей эксплуатации в российских условиях. Кроме того, здесь находится сертифицированный сервисный центр, а также можно приобрести экипировку, аксессуары и запасные части для мототехники.

17 августа с 14:00 до 17:00 — праздничное открытие мотосалона с развлекательной программой и розыгрышем призов. Чтобы принять участие в розыгрыше, опубликуйте в соцсетях пост с хештегом #стелсвианор либо сделайте репост любой записи в инстаграме официального дилера.



Сеть шинных центров VIANOR -

официальный дилер STELS в Барнауле

г. Барнаул, Павловский тракт, 52

Телефон: +7 (3852) 53–85–88

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 22:00

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