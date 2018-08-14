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Коттедж с "выходом в лес" продают под Барнаулом за 10 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 268 квадратных метров находится в поселке Фирсова Слобода

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 268 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Отличный коттедж в элитном поселке Фирсова Слобода в живописном месте, с выходом с территории участка на территорию леса. Очень красивая и ухоженная территория. Дом поднят немного выше близлежащих домов, соответственно, никогда не бывает сырости в период таяния снега", — отмечает автор объявления.

Имеется теплый подвал, гараж на две машины. На первом этаже — гостиная, прихожая, гостевой санузел, кухня-столовая, комната. На втором этаже — три спальни, санузел.

Дом находится на участке площадью 12 соток.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.08.2018 08:36
- гость -

и это все фото?
а где суперпупер дизайнерский проект

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