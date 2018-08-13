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Путин проведет переговоры с Меркель в Германии 18 августа

, ИА "Амител"
Перед встречей лидеры стран проведут пресс-конференцию

Фото: ukraina.ru

Немецкий канцлер Ангела Меркель 18 августа примет в правительственной резиденции Мезеберг коллегу из России Владимира Путина. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

"В ближайшую субботу, 18 августа, канцлер и представители правительства примут в замке Мезеберг российского президента Владимира Путина", — цитирует агентство его слова.

Уточняется, что перед началом встречи политики проведут пресс-конференцию.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.08.2018 18:11
ЖДУН

жду с нетерпением объяснений нелигитимного кремлёвского сидельца по поводу стремительного падения курса нац. валюты, а заигрывания с бабкой мне не и интересны

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13.08.2018 18:53
- гость -

Заигрывает с Трампом Меркель, а они его имеют, в отместку имеет страну....

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