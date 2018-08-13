Фото: ukraina.ru
Немецкий канцлер Ангела Меркель 18 августа примет в правительственной резиденции Мезеберг коллегу из России Владимира Путина. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
"В ближайшую субботу, 18 августа, канцлер и представители правительства примут в замке Мезеберг российского президента Владимира Путина", — цитирует агентство его слова.
Уточняется, что перед началом встречи политики проведут пресс-конференцию.
Комментарии
жду с нетерпением объяснений нелигитимного кремлёвского сидельца по поводу стремительного падения курса нац. валюты, а заигрывания с бабкой мне не и интересны
Заигрывает с Трампом Меркель, а они его имеют, в отместку имеет страну....