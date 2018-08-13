Фото: Евгений Клепиков/vk.com/eugene_trasone

Председатель Алтайской краевой организации "Союз художников России" Дмитрий Петренко сообщил, что сейчас специалисты выясняют, что за надгробие было найдено рядом со зданием №63а по улице Максима Горького. В случае, если будет выяснено, что оно имеет историческую ценность, его отдадут в музей.

Как отметил Петренко, "плита там стояла много лет. Во время технических работ, которые проводили рядом со зданием, она была выкопана". Находка уже вызвала интерес церкви, представители которой приехали на место. Сейчас в Союзе художников вместе с администрацией города и представителями церкви решают, как поступить с находкой. Отметим, что на надгробии содержится следующая надпись: "Софiя Семеновна Кулева скончалась 15 октября 1904 года 33 летъ".

Как ранее сообщал Amic.ru, большое дореволюционное надгробие было обнаружено в центре Барнаула. Фотографии появились в социальных сетях. В беседе с корреспондентом портала горожанин Евгений Клепиков, заснявший находку, рассказал, что ему позвонил его друг, краевед Данил Дегтярёв, который, в свою очередь, сообщил, что получил данные о плите от архитектора-реставратора Олега Полякова.