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Биолог, эколог и педагог Михаил Басс, который участвовал в играх клуба "Что? Где? Когда?" с 1990 года, умер от острого лейкоза. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его коллег.

"Не могу поверить, не могу простить себе, что не нашла времени повидаться за этот месяц, когда Миша лечился в Израиле. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким", — написала участница "Что? Где? Когда?" Ирина Гандилян на Facebook-странице Басса.

Агентство отмечает, что Басс умер в минувшее воскресенье, 12 августа, от острого лейкоза, прогрессирующего в течение месяца. О месте и дате прощания пока не сообщается.

Басс родился в 1970 году. Он окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "биофизика". В 1990 году Басс дебютировал в телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", а затем стал одним из самых известных игроков команды Алексея Блинова и обладателем титула "Бессмертный член клуба".