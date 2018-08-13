Фото: unikassa.ru

В Новосибирске суд отклонил иск выпускника гимназии №4 к Минобрнауки. Молодой человек подал на ведомство в суд, не согласившись с итогами ЕГЭ, пишет портал "НГС.Новости".

"Отказано в удовлетворении исковых требований", — цитирует издание слова помощника судьи Екатерины Пуховской.

Отмечается, что выпускник гимназии подал апелляционную жалобу по итогам ЕГЭ по обществознанию весной. Он набрал 88 баллов, но не согласился с засчитанными ему ошибками.

Конфликтная комиссия из трех претензий одобрила выпускнику лишь одну, сославшись на определения из не рекомендованных образовательным ведомством учебников. Затем выпускник из принципа подал в суд на Минобразования, хотя сам при этом поступил в московский вуз на экономическую специальность. Юрист Ирина Гребнева, представлявшая в суде интересы молодого человека, называла его иск первым в РФ спором, связанным с пересмотром результатов ЕГЭ.