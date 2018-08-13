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Российский певец и композитор Олег Газманов считает запрет выступать на Украине и в странах Прибалтики "политическими играми".

"Я невыездной ни в Латвию, ни в Литву, ни на Украину. И в Латвии, и в Литве, и на Украине большинство людей меня хотят видеть. Я всегда собирал там полные залы. Я считаю, это политические игры", — цитирует "РИА Новости" слова исполнителя.

Агентство пишет, что певец прилетел в Крым в рамках юбилейного гастрольного тура "50 лет на сцене". Газманов даст концерты в Феодосии, Ялте и Евпатории.

В июле 2014 года латвийские власти запретили Газманову въезд в страну, а затем певца включила в "черный список" Литва. Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" российских деятелей культуры, "создающих угрозу национальной безопасности". Газманов попал в этот список.