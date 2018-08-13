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Руководство соцсети "ВКонтакте" выступает решительно против необоснованных преследований за публикации в Сети, заявил управляющий директор соцальной сети Андрей Рогозов. По его словам, ситуация с возбуждением таких уголовных дел ухудшается, а их фигурантами все чаще становятся пользователи "ВКонтакте".

"Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", — цитирует РБК сообщение на странице Рогозова в соцсети.

Он заявил, что соцсеть собирается серьезно ограничить доступ посторонних лиц к материалам своих пользователей. В частности, уже в ближайшие две недели будет скрыто отображение списка людей, которые репостят ту или иную запись, а доступ останется лишь у авторов оригинального поста.

Кроме этого, в течение месяца будет подготовлена новая, "самая важная реформа приватности за последние несколько лет". "Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей", — добавил Рогозов.

Также в соцсети в дальнейшем будут введены и другие обновления. При этом соцсеть будет выполнять российские законы и содействовать поиску преступников, добавил он.

Глава проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк в разговоре с изданием подтвердил, что в последнее время число уголовных и административных дел, заведенных на пользователей соцсетей, действительно возросло. Но он считает, что изменение настроек приватности "ВКонтакте" сможет спасти от преследований лишь отдельных людей, однако не изменит ситуацию кардинально.

"Надо искать причины интереса именно к пользователям "ВКонтакте" внутри самой социальной сети. Не секрет, что руководство "ВКонтакте" крайне "дружелюбно" относится к запросам со стороны правоохранительных органов и предоставляет информацию об активности пользователей даже без официальных запросов. Были случаи, когда людей привлекали к ответственности и за те записи, которые были закрыты от остальных пользователей", — подчеркнул Козлюк.

Он считает, что соцсети нужно формализовать взаимоотношения с правоохранительными органами и обязательно публично прописать этот порядок. Также "ВКонтакте" может публиковать отчеты и статистику запросов со стороны правоохранителей, а также оказывать своим пользователям юридическую помощь. Лишь в этом случае удастся сократить случаи преследования со стороны правоохранителей, убежден Козлюк.