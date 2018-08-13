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Главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко раскритиковал заявление экс-ведущего программы "Взгляд" Дмитрия Захарова о предполагаемом заказчике убийства Владислава Листьева. Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее Захаров рассказал, что к преступлению причастен ныне покойный олигарх Борис Березовский. Поводом для убийства якобы стал мораторий на рекламу, введенный Листьевым на канале ОРТ в 1995 году, когда он был гендиректором. Из-за этого решения Березовский потерял значительную сумму денег.

"Этот Захаров, какой-то самозваный, утверждает, что Березовский столкнулся с сопротивлением Листьева. Но он мог его просто снять. Если Листьев сказал бы: "Березовский, я не подчиняюсь твоим приказам, я не отказываюсь от рекламы", то Березовский сказал бы: "Ну хорошо, просто на работу завтра не приходи, ты больше не работаешь". Что его стрелять-то? Выгнать — и дело с концом", — цитирует агентство слова Доренко.

Также он напомнил, что сам Березовский считал, что заказчиком убийства Листьева являлся глава службы безопасности президента РФ Александр Коржаков. Но журналист считает, что это ошибка и на самом деле к преступлению причастны не политики или деятели телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира.

Поэтому, добавил Доренко, преступление до сих пор не раскрыто. "Потому что это сыграл кто-то совсем мелкий", — заключил он.

Листьев был застрелен в марте 1995 года в подъезде дома в центре Москвы.