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Депутат Думы Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Daily Storm.

Гости праздника описали свадьбу как "скромную, но со вкусом". На церемонии в Крыму присутствовали коллеги Поклонской по парламенту и силовым структурам.

Соловьев ранее занимал пост старшего следователя по особо важным делам Следственной части ГСУ ФСНП. В 2011-2013 годах руководил аппаратом думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, когда его возглавляла Ирина Яровая. Затем перешел в аппарат уполномоченного по правам человека.

Сама Поклонская заявила изданию, что не готова давать комментарии, касающиеся ее личной жизни.

Ранее депутат также старалась избегать подобных вопросов. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, поскольку с первым мужем она была в разводе. Однако в прессе появлялись сообщения, что у нее есть мужчина, отношения с которым не были зарегистрированы.