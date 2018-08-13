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Певицу Лайму Вайкуле шокировала реакция, которую вызвали ее высказывания о Крыме. Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее Вайкуле во время пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым ни за какой гонорар. Артистка добавила, что не питает теплых чувств к Советскому Союзу и счастлива, что он распался. Ее слова вызвали осуждение у коллег по цеху.

"Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит… Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят…", — заявила певица, добавив, что журналисты являются провокаторами и врунами.

Вайкуле добавила, что ей безразлично, чем этот скандал закончится, и выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя так.

"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — добавила исполнительница.

Также она отметила, что больше не намерена участвовать в скандале. "Ни реагировать, ни говорить об этом ничего больше не собираюсь", — заключила певица.