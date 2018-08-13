Фото: Amic.ru

Герой отечественного мультфильма "Простоквашино" пес Шарик завел личную страницу в соцсети Instagram. В своем аккаунте он делится закадровыми подробностями жизни в деревне и снимками кота Матроскина, пишет "РИА Новости", ссылаясь на студию "Союзмультфильм".

Агентство напоминает, что новые серии мультсериала стали появляться в соцсетях в начале апреля. В мае "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. В пятой серии под названием "Шарик хочет телефон" пес собрался раскрутить личный блог. Мультипликационная история получила продолжение в соцсети — Шарик появился в Instagram под ником Sharrrik.

В "Союзмультфильме" отметили, что российский анимационный герой появляется в соцсети как самостоятельный пользователь впервые.

"Один из главных героев популярного мультфильма размещает на своей страничке "закадровые" подробности жизни в деревне Простоквашино, следуя последним тенденциям и флешмобам социальной сети. Так, в частности, Шарик любит снимать фото и видео с Матроскиным", — добавили в студии.

В новых сериях Шарику подарил голос музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин озвучивает почтальона Печкина, актриса Юлия Меньшова — маму Дяди Федора, сам главный герой говорит голосом Алексея Онежена. Кота Матроскина озвучивает Антон Табаков.