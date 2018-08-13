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Минсвязь Белоруссии и Минкомсвязь РФ договорились отменить роуминг между странами. На совместном заседании коллегии в Смоленске ведомства обсудили "дорожную карту" по этому вопросу, пишет РБК, ссылаясь на сайт белорусского министерства.

Одним из способов решения этого вопроса была названа гармонизация тарифов. В результате должно произойти снижение тарифов на услуги связи и увеличение деловой и туристической активности.

В сентябре прошлого года глава ФАС РФ Игорь Артемьев заявил, что международный роуминг для стран — членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) могут отменить в течение двух-трех лет.

"Мы должны в Таможенном союзе добиться того, чтобы не было роуминга, и в конечном итоге бороться за то, чтобы не было международного роуминга вообще", — заявлял глава ФАС. Напомним, что в Таможенный союз входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

В июле Госдума поддержала закон об отмене роуминга внутри РФ, чтобы абоненты оплачивали услуги связи по единому тарифу своего сотового оператора. Данная инициатива была зарегистрирована еще в прошлом году депутатами от "Справедливой России".