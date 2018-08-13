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Миллиардеры в России потеряли свыше 3,1 миллиарда долларов на фоне предложения помощника главы российского государства Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Bloomberg Billionaires Index.

Так, состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина из-за падения стоимости акций компании, по данным на 10 августа, снизилось на 832 миллиона долларов, а состояния основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и владельца "Северстали" Алексея Мордашова - на 446 и 444 миллиона долларов соответственно.

Также совладельцы Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов потеряли в совокупности свыше 600 миллионов долларов. Совладельцы "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко - 182 и 55 миллионов долларов соответственно, а один из основных акционеров "Норильского никеля" Владимир Потанин — 290 миллионов долларов.

На минувшей неделе стало известно об инициативе Андрея Белоусова наложить дополнительную фискальную нагрузку на компании горно-металлургического и химического комплекса. Он подсчитал, что каждый год они могут отчислять в бюджет на реализацию майского указа президента не менее 0,5 триллиона рублей. Всего в списке Белоусова значилось 14 компаний, включая "Норникель", НЛМК, "Алроса", "Полюс золото", "Металлоинвест", "Северсталь", "Мечел", а также "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон". Идея обосновывалась тем, что ставка налогообложения в этих секторах ниже, чем у ТЭК, а рентабельность выше.