Фото: vk.com

В Ростове-на-Дону жителей смутил слишком молодой на вид водитель автобуса. Полиции пришлось вмешаться, чтобы успокоить граждан, пишет "РИА Новости", ссылаясь на местные СМИ.

Агентство пишет, что одной из пассажирок маршрута № 96 показалось, что за рулем автобуса находится подросток. Она включила камеру на телефоне, подошла к водителю и поинтересовалась, сколько ему лет. Кроме этого, женщина раскритиковала стиль его вождения.

Мужчина возмутился тем, что его снимают на телефон, отказался отвечать на вопросы, а затем заявил женщине, что у него нет водительского удостоверения.

Сомнениями автор видео поделилась в паблике "Ростов Главный" в соцсетях, но получила не ту реакцию, которую ожидала.

Многие комментаторы узнали водителя и объяснили, что он старше 30 лет и за рулем не первый год. Ряд пользователей добавили, что "внешность обманчива" и мужчина не виноват, что он так молодо выглядит. Они отметили, что слова об отсутствии прав были шуткой и "троллингом" назойливой пассажирки.

При этом ряд комментаторов все же встали на сторону женщины и выразили сомнения, что молодому человеку на видео действительно больше 20 лет (для получения категории D требуется водительский стаж не менее трех лет). Также подписчики посчитали, что он не мог говорить об отсутствии документов.

Позднее СМИ сообщили, что полиция провела проверку и подтвердила, что за рулем автобуса № 96 находится взрослый мужчина с водительским удостоверением.