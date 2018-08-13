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Авиабилеты на рейсы за границу со среды, 15 августа, подорожают из-за резкого падения курса рубля относительно доллара и евро. Об этом пишет РБК, ссылаясь на билетное агентство Biletix.

Изменения курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы авиакомпаний России, а также на рейсы иностранных авиакомпаний, так как все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). При этом в РФ курс IATA привязан к официальному курсу Банка России и изменяется каждую неделю с округлением в 50 копеек в большую сторону в полночь со вторника на среду.

На минувшей неделе внутренний курс IATA для доллара был установлен на отметке 63,5 рубля, для евро — 73,5 рубля. При этом учитывая то, что ЦБ РФ установил на 14 августа официальный курс доллара 68,22 рубля, а евро — 77,65 рубля, то курс IATA для доллара со среды составит 68,5 рубля (плюс 7,8% к курсу прошлой недели), а для евро — 78 рублей (плюс 6,1%). В итоге билеты подорожают на те же 6-7,8%.

В сервисе путешествий Tutu.ru изданию сообщили, что на каждые 100 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 450 рублей. "Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов", — добавил собеседник издания.

"Если вы планируете поездку за границу, то лучше покупать авиабилеты за рубеж сегодня или завтра — это позволит сэкономить", — пояснил глава авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

При этом он отметил, что сэкономить на турах и гостиницах, используя особенность рынка воздушных перевозок, туристы не смогут, поскольку их стоимость зафиксирована в валюте и изменение курса меняет рублевый эквивалент немедленно, а не после установки нового курса IATA.

Как именно новое повышение цен на билеты скажется на спросе на них в сервисе Tutu.ru, предсказать не берутся.

По данным Biletix, туристы из России "уже отреагировали на падение курса". На 8–12 августа объем продаж билетов по международным направлениям вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объемом продаж в период с 1 по 7 августа. При этом по внутрироссийским направлениям "никаких скачков не наблюдается", отмечается в сообщении.