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Экс-президент фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", журналистка Ксения Соколова опровергла сообщения о том, что она якобы не собирается возвращаться в Россию из-за уголовного дела о злоупотреблениях в фонде. Об этом пишет РБК.

"Нет такого намерения [оставаться за границей], угроз не поступало", — приводит издание ее слова. По словам журналистки, она недавно прилетала в Москву на несколько дней.

О том, что Соколова находится на отдыхе за границей, изданию также сообщила ее адвокат Анна Ставицкая. "Я знаю, что Соколова на тот момент, когда была распространена информация о возбуждении уголовного дела, находилась в отпуске. Она и сейчас находится в отпуске. И когда отпуск закончится, она планировала вернуться", — отметила она. ​Адвокат уточнила, что планы Соколовой вернуться в Россию после отпуска не менялись. "Отпуск заканчивается в конце августа", — добавила Ставицкая.

О планах Соколовой не возвращаться в РФ ранее написали СМИ, ссылаясь на источник в окружении журналистки. Он заявил, что это якобы связано с тем, что следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в фонде.

Ранее о деле в отношении неизвестного представителя фонда сообщали агентство "Москва" и канал "РЕН ТВ". Собеседники изданий сообщили, что организация заключила контракт на юридические услуги одновременно с двумя юристами. Нанесенный фонду ущерб составляет порядка 1,8 миллиона рублей. Дело заведено в отношении неустановленного лица по факту злоупотребления полномочиями.

Соколова возглавила фонд в феврале прошлого года, после гибели его основательницы Елизаветы Глинки при крушении самолета Минобороны в декабре 2016 года.