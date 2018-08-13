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Известные российские певцы Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе станут наставниками нового музыкального проекта "Голос 60+" для пожилых вокалистов. Имя четвертого члена жюри пока засекречено, пишет "РИА Новости", ссылаясь на главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту.

Шоу "Голос 60+" будет выходить на канале в новом телесезоне.

"Те люди, от которых будет зависеть ваша судьба в этом проекте, — это Леонид Агутин, Пелагея, Валерий Меладзе. И еще одну фамилию — вы узнаете об этом", — цитирует агентство обращение Аксюты к будущим участникам проекта. Запись его выступления опубликована в соцсетях Первого канала.

Позднее организаторы шоу уточнили, что имя четвертого наставника будет раскрыто во вторник, 14 августа.