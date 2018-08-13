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На заводе "Строммашина" в белорусском Могилеве установили рабочий день в один час. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на "Радио Свобода" и анонимного сотрудника завода.

Новый график работы ввели из-за низкой эффективности производства, тяжелого экономического положения и уменьшения объема работ. Рабочий день на заводе теперь будет длиться с 07:00 до 08:00, но рабочая неделя при этом останется пятидневной. Зарплату сотрудники будут получать пропорционально отработанному времени.

В случае, если работники откажутся принимать новые условия труда, им угрожают увольнениями.

"Понятно, что настроение в коллективе нервозное. Значительная часть трудового коллектива предпенсионного возраста, и, когда уволятся, работы им не найти. Поэтому будут терпеть, как и я, с зарплатой в 100 рублей (немного больше 3 тысяч российских рублей — прим. ред.). Он и раньше до 300 [рублей] не дотягивал. Веры в то, что ситуацию изменят к лучшему профсоюзники, нет. К нам уже [президент Белоруссии Александр] Лукашенко приезжал — и что изменилось?" — цитирует издание слова одного из сотрудников завода.

Отмечается, что "Строммашина" был признан банкротом в 2015 году. Год спустя завод посетил Лукашенко и приказал "начать шевелиться", назвав восстановление завода "делом чести".