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Представитель Евгения Петросяна не исключает возможности вскрытия квартиры, где живет супруга юмориста Елена Степаненко и где хранятся принадлежащие семье культурные ценности. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на слова адвоката Сергея Жорина.

"Степаненко хочет большинство объектов недвижимости, все картины, иконы, культурные ценности. Они переданы ей на ответственное хранение, но пристав не может попасть в квартиру", — приводит агентство слова адвоката.

Он добавил, что для раздела имущества его нужно сначала описать, а после этого оценить.

Жорин не исключает, что придется со СМИ, приставами и стражами порядка вскрывать квартиру. Он рассказал, что жилье оформлено на Петросяна, у него есть ключи, он платит коммунальные услуги, однако "Степаненко там живет и не пускает никого, так как там ее личные вещи".

Адрес квартиры правозащитник не назвал, объяснив, что это небезопасно.