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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова рассмотрит инцидент с выселением из квартиры в поселке Дубровка троих детей, ставших должниками по ипотечному кредиту после смерти их матери в 2015 году. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу челябинского омбудсмена.

Уточняется, что трое несовершеннолетних детей живут в Красноармейском районе в поселке Дубровка с их отцом – Алексеем Березиным. В апреле 2015 года его бывшая супруга скончалась, у нее остался непогашенный ипотечный кредит. Агентство пишет, что супруги развелись в 2009 году, ипотека была взята в 2013 году, дети вступили в права наследования.

Пресс-служба добавляет, что Красноармейский районный суд вынес решение о взыскании задолженности по ипотеке и взыскании квартиры, решение суда не вступило в законную силу.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Павловой, южноуральскому омбудсмену, с просьбой помочь отцу троих несовершеннолетних детей. "Семья может оказаться на улице. По решению суда взыскана задолженность по ипотечному договору и обращено взыскание на квартиру", — цитирует агентство сообщение.

В среду для обсуждения вариантов разрешения ситуации Павлова посетит Красноармейский район, также в совещании будут участвовать представители администраций Красноармейского муниципального района и сельского поселения, говорится в сообщении.

В данный момент Березин подал апелляционную жалобу в Челябинский облсуд, рассмотрение назначено на 16 августа.