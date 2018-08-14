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Руководитель одного из предприятий Новоалтайска предстанет перед судом по делу о невыплате зарплаты. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В сообщении уточняется, что злоумышленник, будучи гендиректором коммерческой организации, в нарушение требований Трудового кодекса РФ, с апреля по июнь прошлого года, начислив работникам за отработанное время заработную плату, не выплачивал ее. При этом мужчина имел в своем распоряжении денежные средства в размере свыше 10 миллионов рублей, однако не выплатил зарплату трем работникам в размере 67 тысяч 903 рублей, а направил деньги на другие цели.

Сообщается, что предприниматель также брал сам и выдавал в подотчет другим сотрудникам свыше 1 миллиона рублей, оплачивал разные работы и услуги в сумме почти 1,7 миллиона рублей. В эти затраты входила также оплата стоимости аренды помещения в Барнауле, которое использовалось не в хозяйственной деятельности, так как все имущество, производственные площади и штат работников располагались в Новоалтайске.

Действия предпринимателя квалифицировали по части 2 статьи 145.1 УК РФ как полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты, совершенную из корыстной и иной личной заинтересованности главой организации.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья.