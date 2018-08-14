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Украинский генерал обвинил Россию в планах "дойти до Днепра"

, ИА "Амител"
Он отметил, что за последний год Россия усилила свое присутствие в Азовском море

Фото: dostyp.com.ua

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что армия РФ намерена "дойти до Днепра". Об этом пишет РБК, ссылаясь на ObozTV.

"Они построили этот "русский мир", "Новороссию", но их нацеленность на южные и восточные наши области. Вообще, у них в Генштабе есть планы "до Днепра", — цитирует издание слова Романенко.

Он добавил, что за последний год РФ усилила свое присутствие в Азовском море, отправив туда порядка 60 боевых кораблей и катеров. По словам Романенко, последние оснащены ракетами "Калибр", которые могут "перекрывать чуть ли не всю Украину".

Но, как добавил генерал, Украина обратилась к Штатам и Евросоюзу с просьбой ввести санкции против черноморских российских портов, однако соответствующего решения пока нет.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявлял, что для РФ Азовское и Черное моря представляются как площадки расширения своих границ. Для предотвращения этого нужно усилить присутствие Украины в текущем регионе. В июле министр инфраструктуры страны Владимир Омелян рассказал, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о введении санкций против российских черноморских портов.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила изданию, что идея ввести санкции связана с предстоящими выборами главы государства, которые пройдут на Украине в 2019 году. Она добавила, что подобные высказывания будут появляться чаще с приближением выборов и что они "уже никого не удивляют".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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