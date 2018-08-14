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Российский исполнитель и композитор Олег Газманов назвал заявление своей коллеги Лаймы Вайкуле о Крыме некрасивым, добавив, что певице всё дала Россия. Об этом пишет "РИА Новости".

Напомним, ранее Вайкуле в ходе пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым ни за какой гонорар. Артистка добавила, что не питает теплых чувств к Советскому Союзу и счастлива, что он распался.

Газманов отметил, что не хотел бы обсуждать эти темы. "С другой стороны, политика все равно вокруг, и куда ты от нее ни скрываешься, все равно она с тобой. У меня есть четкая позиция по этому поводу, обсуждать слова Лаймы я не собираюсь… По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала", — цитирует агентство слова исполнителя.

По его словам, каждый образованный человек должен понимать, чем является полуостров для РФ. "Она образованная женщина, и любой образованный человек, читая просто историю, понимает, что такое Крым, что такое Севастополь, сколько там пролито русской крови. И ничего бы не было, если бы так отвратительно не поступали бы с Крымом", — сказал певец, добавив, что возвращение в РФ стало волеизъявлением народа.