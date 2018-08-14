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В минувшие выходные в Петербурге на 90-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ дирижер Лео Корхин. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу городского комитета по культуре.

"Пройдя большой жизненный и профессиональный путь, Лео Вениаминович Корхин заслужил уважение коллег, пользовался большим авторитетом в культурном сообществе", — цитирует агентство текст сообщения.

Кроме этого, в комитете выразили соболезнования родным и близким дирижера.

Корхин свыше 50 лет был художественным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду, долгие годы он дирижировал оркестром Ленинградской филармонии, а также преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. При его участии была записана музыка к лентам "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "катюша", а также к радио- и телепостановкам.