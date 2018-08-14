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Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку после появления в соцсетях видео с пролетом вертолета под мостом в Петербурге. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В сообщении уточняется, что вертолет пролетел под опорой моста Западного скоростного диаметра. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

В размещенном в соцсетях ролике видно, как легкий вертолет пролетает под мостом Западного скоростного диаметра на севере Петербурга. Местные СМИ сообщили, что вертолет после этого сел на площадке в Ломоносовском районе Ленинградской области, рядом с деревней Гостилицей. Но на этом аэродроме агентству сообщили, что вертолеты, размещенные на их территории, не участвовали в инциденте.