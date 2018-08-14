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Агентство Associated Press опубликовало итоги своего расследования, в котором говорится, что "многие сервисы Google" на девайсах Android или iPhone хранят данные о местоположении пользователей, даже если они выбирали режим, при котором история местоположения не должна запоминаться. Об этом пишет "Коммерсант".

Специалисты Принстонского университета, к которым AP обратилось за консультациями, подтвердили выводы репортеров. Уточняется, что данные о местоположении могут сохраняться при работе таких сервисов Google, как Google Maps, погодные виджеты и запросы в поисковике Google. Данные сохраняются в привязке к аккаунту пользователя того или другого сервиса Google.

Компания после публикации расследования выпустила заявление, в котором сказано, что есть "много разных способов, когда Google может использовать данные о местонахождении пользователя для улучшения результатов обслуживания — это относится к истории местонахождений, работе в сети и работе с приложениями".

В Google добавили, что компания "предоставляет ясную и понятную информацию о том, как работают эти механизмы, а также предоставляет средства контроля, воспользовавшись которыми люди могут выключить их или удалить историю этих данных в любое время". Подчеркивается, что кроме настроек, которые касаются геолокации устройства, запись и хранение подобных данных можно регулировать в настройках истории приложений и веб-поиска. Согласно данным агентства, в этих настройках по умолчанию выставлен режим записи и хранения данных.