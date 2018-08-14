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Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить в РФ единую цену на школьную форму и отдавать заказы на ее пошив двум фабрикам в стране. Об этом пишет "РИА Новости".

Чернышов добавил, что школьная форма во многом снижает уровень социального расслоения в классах. "Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше", — подчеркнул он.

В то же время парламентарий предложил установить единую цену на форму для учеников. Он полагает, что нужно закрепить цену на формы для разных возрастов, сделать ее минимальной "и отдать нашим фабрикам во Владимирской и Псковской областях".

По мнению депутата, цена формы для учеников младших и средних классов не должна превышать трех тысяч рублей, а для старшеклассников — четырех тысяч. При этом Чернышов отметил, что форма должна быть изготовлена из хорошего материала, который можно было бы носить как минимум полгода-год.

"Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики", — заключил он.