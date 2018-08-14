Фото: bee-garden.ru
Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить в РФ единую цену на школьную форму и отдавать заказы на ее пошив двум фабрикам в стране. Об этом пишет "РИА Новости".
Чернышов добавил, что школьная форма во многом снижает уровень социального расслоения в классах. "Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше", — подчеркнул он.
В то же время парламентарий предложил установить единую цену на форму для учеников. Он полагает, что нужно закрепить цену на формы для разных возрастов, сделать ее минимальной "и отдать нашим фабрикам во Владимирской и Псковской областях".
По мнению депутата, цена формы для учеников младших и средних классов не должна превышать трех тысяч рублей, а для старшеклассников — четырех тысяч. При этом Чернышов отметил, что форма должна быть изготовлена из хорошего материала, который можно было бы носить как минимум полгода-год.
"Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики", — заключил он.
Комментарии
что форма во многом снижает уровень социального расслоения в классах
вот фигня в наше время отменили форму с класса 5
все было норм
а принудиловка с уравниловкой и обязательством быть безликим стадом это нам не нужно
Да ничего она не снижает. Телефоны и прочие гаджеты, а также количество денег в кармане на расходы еще никто не отменял. И в советское время тоже ничего она не уравнивала. Кто-то ходил в норковых шапках и дорогих сапожках, кто-то нет.
и с жевачкой турбо, и фламастерами на 100 цветов, и плеером, и....
мы все выросли нормальными людьми
наверное
для сельской школы 3 тысячи дорого.
Итак же форма есть, что еще нужно? Кто-то хочет денег заработать..
Общность, одинаковость, стабильность! (С) Оруэлл
Утвердив единый ценник, получим дешевое д***МО с 300% ной накруткой.
и отдавать заказы на ее пошив двум фабрикам в стране - фабрики то полюбому его!!!
из хорошего материала, который можно было бы носить как минимум полгода-год
Вот такие понятия о хорошем качестве у депутата из ЛДПР.
Примерно из такого же хорошего материала мы строим также дороги и еще много что.