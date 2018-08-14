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Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края во вторник, 14 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение на Павловском тракте в районе пересечения с улицами Просторная и Попова (скорость не превышает 5-10 километров в час), а также на улице Юрина в районе пересечения с улицей Северо-Западной (3-10 км/ч).

Также пробки наблюдаются на отрезках улиц Попова и Власихинская, на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Северо-Западной и на перекрестке проспекта Строителей и Красноармейского.

В городе ведутся дорожные работы на пересечении ул. Юрина — Северо-Западная, а также перекрыт для движения участок улицы Антона Петрова.