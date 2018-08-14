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Министерство финансов собирается ввести в России новый налог

, ИА "Амител"
Минфин предложил ввести экологический налог

Фото: tltonline.ru

Минфин РФ предложил преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Соответствующая поправка предложена в Налоговый кодекс, пишет "РИА Новости".

Документ разработан для включения в кодекс неналоговых платежей квазиналогового характера. Ведомство ранее сообщало, что планирует проанализировать действующие неналоговые платежи. Те из них, которым присущи признаки налогов и сборов, предполагается регулировать в рамках Налогового кодекса, а по остальным сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

В данный момент размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется исходя из объема или массы выбросов вредных веществ.

В министерстве заявили, что анализ динамики поступлений такой платы в бюджет продемонстрировал неэффективность подобного механизма. В результате на решение проблем экологии приходится выделять дополнительные деньги из федерального и местного бюджета. Поэтому в Минфине считают уместным прибегнуть к опыту других стран и взимать плату в виде налогового платежа.

"Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду", — приводит агентство текст пояснительной записки.

Документом предлагается зафиксировать налоговые ставки за выброс разных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.08.2018 09:12
- гость -

неналоговых платежей квазиналогового характера
че?
наконец то новый чегототам налог, я первая на уплату, за мной не занимать

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14.08.2018 09:26
- гость -

Чтобы вводить ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ налог или сбор, надо, чтобы экология была

0  0
14.08.2018 09:47
- гость -

к опыту других стран - а не лучше ли брать других стран? Например когда пенсионер может отдыхать, ездить путешествовать, как там? Совсем офонарели падлы. Теперь вообще налог на жизнь нужно ввести, не завуалировнно, как они делают, мол налог на то, налог на се, ЖКХ и другая хрень, а прямо сказать и закрепить законодательно - хочешь жить - плати, быдло. Мы для этих уродов быдло. Они нас такими считают.

0  0
14.08.2018 10:07
- гость -

Да есть он уже, этот налог. Плата за негативное воздействие на окружающую среду называется. Просто предлагается администрирование передать налоговой. Что уже было до того. И, надо сказать, было понятно, как платить, куда и сколько. А сейчас "поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что"(((

0  0
14.08.2018 10:08
- гость -


14.08.2018 09:47
- гость -

Но ведь в сентябре население за них опять проголосует - значит имеют право нас иметь?!

0  0
14.08.2018 10:10
- гость -

Похоже путин себе на пенсию собирает, как выборы прошли, так понеслось. Насшибают бабок и поплывут на пенсии в теплые страны...

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