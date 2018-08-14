Фото: tltonline.ru

Минфин РФ предложил преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Соответствующая поправка предложена в Налоговый кодекс, пишет "РИА Новости".

Документ разработан для включения в кодекс неналоговых платежей квазиналогового характера. Ведомство ранее сообщало, что планирует проанализировать действующие неналоговые платежи. Те из них, которым присущи признаки налогов и сборов, предполагается регулировать в рамках Налогового кодекса, а по остальным сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

В данный момент размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется исходя из объема или массы выбросов вредных веществ.

В министерстве заявили, что анализ динамики поступлений такой платы в бюджет продемонстрировал неэффективность подобного механизма. В результате на решение проблем экологии приходится выделять дополнительные деньги из федерального и местного бюджета. Поэтому в Минфине считают уместным прибегнуть к опыту других стран и взимать плату в виде налогового платежа.

"Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства РФ, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду", — приводит агентство текст пояснительной записки.

Документом предлагается зафиксировать налоговые ставки за выброс разных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2020 года.