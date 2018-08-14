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Полиция в Барнауле задержала молодого мужчину 1994 года рождения, подозреваемого в серии краж.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ранее судимый мужчина в период с марта по апрель 2018 года, не имея постоянного места жительства и источника дохода, проживал в гостях у случайных знакомых и втирался в доверие к хозяевам.

"Когда злоумышленник находился один в квартирах, он похищал имущество: электроинструменты, сотовые телефоны, денежные средства, после чего скрывался. В ходе поисковых мероприятий имущество было частично изъято и возвращено потерпевшим", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о кражах и присвоении чужого имущества.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.