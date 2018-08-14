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Ученые: алтайские неандертальцы любовались кристаллом горного хрусталя

, ИА "Амител"
Кристаллик горного хрусталя был найден на стоянке неандертальцев в Чагырской пещере

Фото: naked-science.ru

Новосибирские археологи нашли кристаллик горного хрусталя на стоянке неандертальцев в Чагырской пещере (Северо-Западный Алтай) и установили, что этот кусок минерала не имел утилитарного назначения. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

В сообщении отмечается, что древние люди на стоянке любовались кристаллом или, возможно, использовали его в качестве украшения, однако на кристалле нет следов его ношения в качестве подвески.

Следов практического применения на кристалле ученые не нашли, но установили, что его специально отломили от массива хрусталя (друзы).

Подчеркивается, что неандертальцы мало отличались от современного человека по умственным способностям, при этом нынешним людям было бы достаточно сложно повторить некоторые их трудовые операции, например, изготовить каменное орудие. Однако ранее предполагалось, что неандертальцам чуждо чувство прекрасного, изготовление предметов искусства и тому подобное.

"Благодаря находке горного хрусталя в Чагырской пещере мы можем говорить о том, что когнитивные способности неандертальцев были шире, чем предполагалось ранее. Древним людям понравился красивый кристалл, и для того, чтобы этот объект оказался на их стоянке, они совершили цепочку определенных действий, нашли, отделили от крупной друзы и принесли его в пещеру", — цитирует агентство старшего научного сотрудника сектора археологии палеолита Института археологии и этнографии Ксению Колобову.

Она добавила, что свидетельства неутилитарной деятельности неандертальцев в виде геометрических гравировок или круговых выкладок из сталактитов и сталагмитов в пещерах стали находить в последнее время в Европе.

Чагырская пещера — пещера в среднегорном районе Северо-Западного Алтая, в долине реки Чарыш в окрестностях поселка Усть-Чагырка. Это археологический объект мирового значения, место обитания самых восточных неандертальцев. В пещере два зала общей площадью порядка 130 квадратных метров. Культурные отложения содержат материалы среднепалеолитических индустрий и останки представителей неандертальского антропологического подвида. Сейчас обнаружены останки пяти взрослых и двоих детей, живших на стоянке от 60 тысяч до 50 тысяч лет назад.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.08.2018 09:37
- гость -

Съели кроманьонца, а камешек на пол бросили...

0  0
14.08.2018 10:04
Filin

Объём мозга неандертальца больше, чем у современных

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