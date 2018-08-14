Всего на бюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы обучения в АлтГТУ принято 1 172 человека.

Лидерами среди факультетов и институтов АлтГТУ по количеству бюджетных мест в этом году стали:

институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии (227 мест),

факультет информационных технологий (189 мест),

факультет специальных технологий (140 мест).

Большим спросом у абитуриентов пользовались преимущественно все образовательные программы сферы IT, транспортной сферы, программы машиностроительной, строительной, пищевой, энергетической, химической отраслей, самыми востребованными оказались направления подготовки института архитектуры и дизайна, факультета информационных технологий и строительно-технологического факультета. Именно поэтому на эти направления подготовки были зачислены студенты с наиболее высокими баллами ЕГЭ.

Результаты зачисления на бюджетные места по программам подготовки магистров, аспирантуры и среднего профессионального образования объявят 21 августа, на направления подготовки заочной формы обучения имена поступивших станут известны 31 августа.

Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 17 августа (если предстоит сдать экзамены) и до 29 августа (при наличии результатов ЕГЭ), заочной формы – до 21 сентября (если предстоит сдать экзамены) и до 27 сентября (при наличии результатов ЕГЭ). Ожидается, что по договорам об оказании платных образовательных услуг в этом году в АлтГТУ будут зачислены около 1,5 тыс. человек.

Телефоны приемной комиссии АлтГТУ:

29-07-29,

29-07-25.