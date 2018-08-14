Фото: life.ru

Полиция устанавливает очевидцев крушения самолета Як-52, произошедшего 16 июня этого года в Первомайском районе Алтайского края, в результате чего погибли два человека.

Напомним, что трагедия произошла в поселке Новый недалеко от автодороги "Барнаул-Бийск".

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России, в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению свидетелей и очевидцев данного происшествия.

"Всем, кто располагает какой-либо информацией (фото, видеоматериалы) или стал случайным свидетелем крушения воздушного судна, просьба сообщить по телефонам: 8(3852) 543-002, 543-039", — отмечают в полиции.