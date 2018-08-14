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Экологи зафиксировали превышение нормы сероводорода в воздухе в нескольких районах Оренбурга в 25 раз, источником названа канализация. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу губернатора области.

"В понедельник службы, отвечающие за мониторинг экологической обстановки, зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в нескольких районах Оренбурга", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Концентрацию воздуха проверили после жалоб местных жителей на резкий запах.

"Сотрудники оренбургской спецлаборатории провели отбор проб. На границе санитарно-защитной зоны ООО "Оренбург Водоканал" 500 метров с подветренной стороны было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 25 раз", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что губернатор региона Юрий Берг провел встречу с руководством водоканала.

"Вы отвечаете за все, что происходит на предприятии. Новые факты превышения ПДК сероводорода, источником которого являются очистные сооружения, говорят о недостаточности принимаемых мер", — заявил на встрече глава области.

Агентство отмечает, что жалобы горожан появились 7 августа. После этого была создана специальная межведомственная рабочая группа, выявившая, что источником загрязнения является водоканал.