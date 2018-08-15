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Как получить подарок за покупку смартфона

, ИА "Амител"
Пакет связи и колонка, квадрокоптер или наушники при покупке смартфона Samsung в "Билайн"

13 августа 2018 года, Москва. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") объявляет старт акции "Вдвойне невероятные подарки в "Билайн" при покупке Samsung Galaxy!".

Вместе с развитием розничной сети "Билайн" расширяет ассортимент товаров, ориентируясь на потребности клиентов.  Эти решения позволяют формировать уникальные специальные предложения и делать акции разнообразнее.

С 6 августа по 16 сентября 2018 года в салонах оператора при покупке смартфонов Samsung Galaxy "Билайн" дарит беспроводные наушники Samsung Icon X, портативную колонку JBL Flip 4, квадрокоптер DJI Tello или Bluetooth-наушники JBL E25BT, а также один или два месяца связи на тарифах "ВСЁмоё2" и "ВСЁмоё3" в зависимости от модели смартфона.*


В акции участвуют 19 моделей Samsung Galaxy линеек S, A, J.

Клиентам, которые приобретут флагманские модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ в "Билайн", подарят два месяца связи на тарифе "ВСЁмоё3" и беспроводные фитнес-наушники для тренировок с еще большим комфортом Samsung Gear IconX.

Квадрокоптер DJI Tello и пакет связи получат покупатели одной из семи моделей Samsung Galaxy: J8, A6, A6+, A8, A8+, а также S8 и S8+. 

При покупке Samsung Galaxy J4, Samsung Galaxy J6 или Samsung Galaxy J7 2017 в дополнение к месяцу связи на тарифе "ВСЁмоё 2" подарком станет портативная беспроводная колонка JBL FLIP 4. Также клиент сможет приобрести Samsung Galaxy J3 2017 за 11 990 рублей или Samsung J530F Galaxy J5 2017 за 14 990 рублей и получить беспроводные Bluetooth-наушники с микрофоном JBL E25BT и месяц связи с тарифом "ВСЁмоё 2".

Наушники, колонка или квадрокоптер и пакет связи "ВСЁмоё!" станут отличным дополнением к смартфону и прекрасным подарком, например, к началу нового учебного года.

В тарифах "ВСЁмоё!" абоненты могут сами решать, сколько минут, гигабайт и СМС им требуется, и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Изменения наполнения тарифного пакета бесплатны для абонента, а их количество не ограничено. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы "ВСЁмоё!" бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.**

Количество устройств и подарков ограничено. Полный список моделей, участвующих в акции, и более подробную информацию можно найти на http://beel.ink/S1pcVXOSm/

Справка: ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON Ltd.VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет-сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.* Организатор акции — ПАО "ВымпелКом". ПАО "ВымпелКом" вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.
** Предложение действует на тарифных планах линейки "ВСЁмоё" предоплатной системы расчётов с абонентской платой от 10 до 50 руб./сут. в зависимости от тарифа и филиала подключения. Изменение объёма услуг возможно в Личном кабинете. Абонентская плата на тарифах линейки "ВСЁмоё" списывается посуточно, на тарифе "ВСЁмоё 2 для компьютера" - помесячно. Подробнее на сайте beeline.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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