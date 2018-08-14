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Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2019 году составит минимум 7%, что, как подчеркнули в Пенсионном фонде России (ПФР), более чем вдвое превысит уровень прогнозируемой фактической инфляции на конец текущего года. Об этом пишет "Российская газета".
В ПФР отметили, что прибавка будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина, но исходя из среднего размера пенсии в текущем году на уровне 14,4 тысячи рублей, среднегодовая прибавка в 2019-м будет равна порядка 12 тыс. рублей.
Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в следующем году, предварительно, 15,4 тысячи рублей. Планируется, что индексация пройдет с 1 января.
Напомним, что правительство намерено увеличить к 2024 году средний размер пенсии до 20 тысяч рублей в месяц.
Комментарии
ну че вы мою картинку блокируете
исходя из среднего размера пенсии в текущем году на уровне 14,4 тысячи рублей,
У кого такая пенсия?
Напомним, что правительство намерено увеличить к 2024 году средний размер пенсии до 20 тысяч рублей в месяц.
А зарплату министрам увеличат до 20 миллионов рублей в месяц. УРА ВВП!!!
Задача из учебника математики для начальной школы.
Пенсионер Владимир Степанович получает пенсию 14,4 тыс.рублей. В следующем году его пенсия увеличится на 7%, и составит по итогам года 15,4 тыс.рублей. Каким образом среднегодовая прибавка пенсии в 2019-м может быть равна порядка 12 тыс. рублей?
интересно, что к 1 января на эти 12 тыщ можно будет купить? судя по тому, какими темпами валится рупь на валютном рынке, пару буханок хлеба и пачку сахарина.
Ответ. Пенсию с 1 февраля ее повышают каждый год, поэтому будет не 14.4, а 15.4, на тыс больше и за год набежит 11 тыс, но январскую 2020 получат в декабре 2019, и таким образом будет 12 тыс за год.
Тоже непонятны расчеты правительства.
Но как будто следуя математике, прибавка =12 тыс.руб.
Выходит индексация 7% в мес ?? а не в год...
Самое интересное, что типа обещают 7% - т.е. в 2 раза больше (это вроде как плюс, который нам рекламируют, от повышения пенсионного возраста) уровня инфляции , который типа 3.5%. Если рубль валится, и инфляция возникнет 10%, должны повысить на 20%? Но вот не задача.... похоже даже если рубль свалится до 100р за бакс, возникнет инфляция процентов 20-25, по их статистике инфляция будет все также 3-4%.