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Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2019 году составит минимум 7%, что, как подчеркнули в Пенсионном фонде России (ПФР), более чем вдвое превысит уровень прогнозируемой фактической инфляции на конец текущего года. Об этом пишет "Российская газета".

В ПФР отметили, что прибавка будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина, но исходя из среднего размера пенсии в текущем году на уровне 14,4 тысячи рублей, среднегодовая прибавка в 2019-м будет равна порядка 12 тыс. рублей.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в следующем году, предварительно, 15,4 тысячи рублей. Планируется, что индексация пройдет с 1 января.

Напомним, что правительство намерено увеличить к 2024 году средний размер пенсии до 20 тысяч рублей в месяц.