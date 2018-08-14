Фото: altai.sledcom.ru

Жителя Горно-Алтайска подозревают в убийстве двух мужчин, которое было совершено на пасеке в селе Нижний Уймон Усть-Коксинского района.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 56-летнему мужчине инкриминируют пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Согласно данным правоохранителей, днем 10 августа в селе Нижний Уймон на территории пасеки, принадлежащей подозреваемому, произошел конфликт между ним и двумя местными жителями. Последние стали избивать владельца пасеки.

В итоге мужчина, как утверждают в СКР, схватил принесенное с собой одним из потерпевших гладкоствольное ружье, из которого произвел несколько выстрелов в обидчиков, причинив повреждения, несовместимые с жизнью.

"После этого злоумышленник закопал там же тела погибших, взяв с собой ружье, уехал к себе домой в город Горно-Алтайск. На следующий день он пришел в полицию и добровольно сообщил о совершенном убийстве, сдал оружие", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В данный момент мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.