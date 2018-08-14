Фото: altai.sledcom.ru
Жителя Горно-Алтайска подозревают в убийстве двух мужчин, которое было совершено на пасеке в селе Нижний Уймон Усть-Коксинского района.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 56-летнему мужчине инкриминируют пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Согласно данным правоохранителей, днем 10 августа в селе Нижний Уймон на территории пасеки, принадлежащей подозреваемому, произошел конфликт между ним и двумя местными жителями. Последние стали избивать владельца пасеки.
В итоге мужчина, как утверждают в СКР, схватил принесенное с собой одним из потерпевших гладкоствольное ружье, из которого произвел несколько выстрелов в обидчиков, причинив повреждения, несовместимые с жизнью.
"После этого злоумышленник закопал там же тела погибших, взяв с собой ружье, уехал к себе домой в город Горно-Алтайск. На следующий день он пришел в полицию и добровольно сообщил о совершенном убийстве, сдал оружие", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В данный момент мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
так изложено, что вроде и не убийство, а самооборона
Так и есть. Зачем с ружьём пришли? Медку захотелось? Вот и наелись.
Местные пришли за данью с городского "лоха" и приобрели вечный покой.
Ворошиловский стрелок?
Как всегда все ровно наоборот должно быть - человек защищал свою собственность с оружием в руках - это герой нашего времени!!!
А можно было бы изложить так - Двое вооруженных грабителей совершили разбойный налет на пасеку возле Нижнего Уймона. Угрожая оружием избили пасечника, однако тот обороняясь проявил выдержку и храбрость, сумел завладеть гладкоствольным ружьем и произвел выстрелы в сторону грабителей. Увидев, что грабители мертвы, будучи в состоянии аффекта, пасечник закопал трупы, но придя в себя, пришел в полицию с повинной.
Классно изложено, только надо добавить в рассказ -сделал предупредительный в воздух и произнёс -"стой стрелять буду". Не помогут эти сказки- впаяют не за что по полной.