Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Открытие Международного фестиваля футбола состоялось 13 августа в Парке спорта Алексея Смертина. На нем присутствовал исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, экс-футболисты сборной России Алексей Смертин и Дмитрий Сенников.

На мероприятии широкой публике был представлен памятный знак известному в прошлом футбольному тренеру Геннадию Смертину. Именно в память о нем и проводится турнир среди мальчиков 2006 года рождения в рамках нынешнего фестиваля.

Алексей Смертин вручил Виктору Томенко в подарок футболку национальной сборной России под восьмым номером. На ней свои автографы оставили все игроки команды, которая месяц назад пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Непонятно, почему был выбран именно этот номер для Виктора Томенко, но под восьмым номером в разные годы играли такие выдающиеся плеймейкеры, как Кака, Стивен Джеррард, Дунга, Фрэнк Лэмпард, Хави, Тони Кроос. Отметим, что в футболе восьмерки отдаются в распоряжение "мозговым центрам" атаки, футболистам, через которых идет вся игра команды. Таких игроков и называют плеймейкерами. Эти игроки отлично приводят в действие стандартные положения, будь то хоть пенальти, хоть угловой. "Восьмерки", если это плеймейкеры, обладают высоким процентом точных передач.

Также почетным гостям были подарены узбекские халаты. Именно такие же в прошлом году были вручены все тому же Алексею Смертину и бывшему губернатору региона Александру Карлину. Соревнования продлятся до конца недели. В них участвуют шесть команд: "Локомотив" (Москва), "Динамо" (Москва), "Бунедкор" (Узбекистан), Albirex Niigata (Япония), Daesung FC (Южная Корея) и "Алтай" (Барнаул).

Турнир памяти Геннадия Ивановича Смертина проводится третий год. В прошлом году почетным гостем турнира стал бывший капитан национальной команды, лондонского "Арсенала", "Зенита" Андрей Аршавин, выступающий в настоящее время за казахстанский "Кайрат".