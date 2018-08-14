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Смертин сделал из Томенко плеймейкера: в Барнауле открыли футбольный турнир

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Третий детский турнир открыли в столице Алтайского края

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Открытие Международного фестиваля футбола состоялось 13 августа в Парке спорта Алексея Смертина. На нем присутствовал исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, экс-футболисты сборной России Алексей Смертин и Дмитрий Сенников.

На мероприятии широкой публике был представлен памятный знак известному в прошлом футбольному тренеру Геннадию Смертину. Именно в память о нем и проводится турнир среди мальчиков 2006 года рождения в рамках нынешнего фестиваля.

Алексей Смертин вручил Виктору Томенко в подарок футболку национальной сборной России под восьмым номером. На ней свои автографы оставили все игроки команды, которая месяц назад пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Непонятно, почему был выбран именно этот номер для Виктора Томенко, но под восьмым номером в разные годы играли такие выдающиеся плеймейкеры, как Кака, Стивен Джеррард, Дунга, Фрэнк Лэмпард, Хави, Тони Кроос. Отметим, что в футболе восьмерки отдаются в распоряжение "мозговым центрам" атаки, футболистам, через которых идет вся игра команды. Таких игроков и называют плеймейкерами. Эти игроки отлично приводят в действие стандартные положения, будь то хоть пенальти, хоть угловой. "Восьмерки", если это плеймейкеры, обладают высоким процентом точных передач.

Также почетным гостям были подарены узбекские халаты. Именно такие же в прошлом году были вручены все тому же Алексею Смертину и бывшему губернатору региона Александру Карлину. Соревнования продлятся до конца недели. В них участвуют шесть команд: "Локомотив" (Москва), "Динамо" (Москва), "Бунедкор" (Узбекистан), Albirex Niigata (Япония), Daesung FC (Южная Корея) и "Алтай" (Барнаул).

Турнир памяти Геннадия Ивановича Смертина проводится третий год. В прошлом году почетным гостем турнира стал бывший капитан национальной команды, лондонского "Арсенала", "Зенита" Андрей Аршавин, выступающий в настоящее время за казахстанский "Кайрат".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

14.08.2018 11:22
- гость -

Очень крутое было мероприятие, сегодня обязательно пойду еще раз

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14.08.2018 11:24
- гость -

и в ЕР и в федерации футбола и с местными вождями тусуется, а Динамо при этом уничтожается...

0  0
14.08.2018 11:25
- гость -

Томенко все больше и больше выделяется среди кандидатов в губернаторы, а остальные где потерялись?

0  0
14.08.2018 11:30
- гость -


14.08.2018 11:25
- гость -


Зализ незасчитан, остается без оплаты.

0  0
14.08.2018 11:43
многодетный

Уже 2,5 месяца Виктор Петрович посещает всякого рода мероприятия. Может пора уже работай заняться ?

0  0
14.08.2018 11:55
Смайл

Многодетный,ты совсем умом тронулся со своими детишками?Глаза открой и посмотри работу Томенко.

0  0
14.08.2018 11:55
многодетный

Лучше бы ты работой занялся

0  0
14.08.2018 11:57
гостю 11:30

глупый бот, тебе наверное много платят за негатив

0  0
14.08.2018 12:01
многодетный

У меня уже тески появились 11.55 . СМАЙЛ куда смотреть-то ?

0  0
14.08.2018 12:03
многодетному

детишки на шее уселись и ручками глазки прикрыли,что ничего не видно?

0  0
14.08.2018 12:05
- гость -

Ляпуновский задолиз сегодня в один язык старается. Не вытягивает. Клоун, второго зови, а то за день ни на копейку не налижешь.

0  0
14.08.2018 12:08
гостю 12:05

Ох, как же ты много сегодня написал. Умничка

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