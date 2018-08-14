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ФБР уволило пытавшегося помешать избранию Трампа агента

, ИА "Амител"
Ранее предполагалось, что агента отстранят и понизят в должности

Фото: actpolit.info

Агент ФБР Питер Стржок, который планировал помешать избранию Дональда Трампа на пост главы американского государства, уволен из ведомства. В самом бюро эту информацию не подтвердили и не опровергли, пишет "Коммерсант", ссылаясь на Washington Post и адвоката Стржока.

Издание отмечает, что приказ об увольнении был подписан 10 августа. Адвокат Стржока заявил, что было нарушено право его клиента на справедливое дисциплинарное разбирательство. Ранее предполагалось, что агента отстранят на 60 дней и понизят в должности, однако он продолжит работать в органе внутренней разведки.

Глава Белого дома в Twitter напомнил, что именно этот агент занимался расследованием "почтового" дела кандидата в президенты Хиллари Клинтон. "Это был совершенный обман американцев, и его необходимо провести заново надлежащим образом", — написал Трамп.

Издание напоминает, что служебная переписка агентов ФБР была обнародована в декабре 2017 года. В ней были прямые угрозы помешать республиканцу занять пост главы государства. В частности, Стржок отправил коллеге Лизе Пейдж сообщение с текстом: "Мы его остановим". В сообщениях он также нелицеприятно высказывался и о другом кандидате на выборах 2016 года — демократе Берни Сандерсе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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