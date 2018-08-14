Фото: agentorange.ru
Туристов из Кузбасса, терпящих бедствие на горе Белуха в Горном Алтае, планируется эвакуировать во вторник, 14 августа.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, в данный момент вертолет с пятью спасателями на борту готов к вылету к месту происшествия. Условие для проведения спасательной операции одно — благоприятные погодные условия.
В экстренном ведомстве уточнили, что терпящие бедствие туристы находятся на связи. По их словам, на месте, где они находятся, погода хорошая. Также туристы уточняют, что туман рассеивается и ниже их расположения.
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Однако спасателям необходимо убедиться в том, что условия для эвакуации действительно подходящие.
Напомним, что группа туристов в составе четырех человек находится на высоте 4100 метров над уровнем моря.
Гости из Кузбасса не могут самостоятельно спуститься, поскольку сильный ветер, обрушившийся на место их стоянки, унес часть снаряжения.
Комментарии
Был же Ак кем, а теперь Белуха. Это как бы разные районы.Или это уже другие альпинисты?
Простите с тупил, подумал про Ак тру.