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Застрявших на Белухе туристов планируют эвакуировать 14 августа

, ИА "Амител"
Вертолет с пятью спасателями на борту готов вылететь к терпящим бедствие людям сразу, как позволят погодные условия

Фото: agentorange.ru

Туристов из Кузбасса, терпящих бедствие на горе Белуха в Горном Алтае, планируется эвакуировать во вторник, 14 августа.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, в данный момент вертолет с пятью спасателями на борту готов к вылету к месту происшествия. Условие для проведения спасательной операции одно — благоприятные погодные условия.

В экстренном ведомстве уточнили, что терпящие бедствие туристы находятся на связи. По их словам, на месте, где они находятся, погода хорошая. Также туристы уточняют, что туман рассеивается и ниже их расположения.

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Однако спасателям необходимо убедиться в том, что условия для эвакуации действительно подходящие.

Напомним, что группа туристов в составе четырех человек находится на высоте 4100 метров над уровнем моря.

Гости из Кузбасса не могут самостоятельно спуститься, поскольку сильный ветер, обрушившийся на место их стоянки, унес часть снаряжения.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.08.2018 11:54
ВКл.

Был же Ак кем, а теперь Белуха. Это как бы разные районы.Или это уже другие альпинисты?

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14.08.2018 11:56
ВКл.

Простите с тупил, подумал про Ак тру.

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