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Шубенков просит Мутко решить проблему нехватки спортивных арен в Барнауле

, ИА "Амител"
Недавно в краевой столице закрылось еще несколько спортивных объектов

Фото: ТАСС

Барнаулец Сергей Шубенков, серебряный призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2018 года, который накануне завершился в Берлине, в беге на 110 метров с барьерами, обеспокоен тем, что в его родном городе не осталось ни одного спортивного объекта для занятий лёгкой атлетикой. С такой проблемой он намерен обратиться к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко, ответственному за строительную отрасль.

Как сообщил спортсмен в эфире программы "Едим Спорт", на чемпионате Европы что-то пошло не так. Год был посвящен поискам в плане тренировок. На каком-то этапе пошло на пользу, на каком-то — не очень. 

"В принципе, я понимаю, что лёгкая атлетика — не спорт номер один, но мы с тренером всегда стояли в позиции, что нам не надо мешать. Тогда мы будем делать своё дело вопреки плохим условиям. Но теперь у нас и последнее стали забирать. Закрыли манеж училища олимпийского резерва в Барнауле. Нет, есть база в Новогорске, другие базы в разных городах. Но на моей родине было два спортивных объекта, а теперь не осталось ни одного. Виталий Леонтьевич у нас теперь за строительство, можно его попробовать попросить", — сказал Шубенков в эфире программы.

Кроме того, спортсмен отметил, что за чемпионат Европы в Берлине он не получил никаких призовых. Возможность их появится только в сентябре на Континентальном кубке.

Отметим, что на прошлой неделе в столице Алтайского края перестал работать Дворец зрелищ и спорта, где играла команда "Алтай" и занимались игроки СДЮШОР. Сейчас все они разместились в ЛДС "Карандин-Арена", но по техническим характеристикам она не подходит для матчей ВХЛ. Высока вероятность, что регион в ближайшие годы может остаться без профессионального хоккея.

Сейчас Виталий Мутко активно посещает регионы страны, обсуждает с местными властями вопросы строительства спортивных арен и других объектов инфраструктуры. Так, недавно вице-премьер побывал в Омске, где пообещал выделить 20 миллиардов на достройку аэропорта в центре города. Кроме того, обсуждался вопрос строительства нового футбольного стадиона для команды "Иртыш".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

14.08.2018 12:08
- гость -

Да у нас лишние спортивные арены - Локомотив тому пример!

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