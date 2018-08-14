Фото: Олег Кечайкин/ "Мобильный репортер" Amic.ru

Столкновение трех автомобилей произошло утром во вторник, 14 августа, на шоссе Ленточный бор в Барнауле.

Авария случилась перед улицей Кутузова. Фото с места происшествия порталу Amic.ru прислал наш читатель Олег через специальную функцию "Мобильный репортер".

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла в 08:37. Участниками столкновения стали автомобили Volkswagen Polo, LADA Kalina и Nissan Almera. На место аварии выезжали пожарные.

В результате ДТП, как отметили в Госавтоинспекции, никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.